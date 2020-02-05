وصول مصنع معالجة النفايات إلى مدينة البيضاء

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وصل إلى مدينة البيضاء مصنع معالجة النفايات والذي يعد هو ثاني المصانع الذي تتعاقد عليه الحكومة الليبية يعمل بقدرة إنتاجية 150 طن في اليوم الواحد.

وقال مسؤول الأعمال الهندسية أحمد بومثينينة :”إن الشركة تعاقدت على توريد عدة مصانع الأول موجود الآن بمدينة إمساعد بقدرة إنتاجية 120 طن والثاني موجود الآن بمدينة البيضاء بقدرة 150طن في اليوم”.

وأشار بومثينينة إلى أن المصنع الأول وصل إلى بلدية إمساعد منذ سنوات ولكن بعض الإجراءات حالت دون بدء تركيبه بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف أن هذه المصانع يأتي تنفيذا للعقد المبرم مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية مع شركة الأمل والنور وذلك للاستفادة من النفايات بدل من وضعها في المكبات التقليدية.