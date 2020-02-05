مكافحة المخدرات بنغازي يضبط ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة في سلوق

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كشف فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي،عن ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة بمنطقة سلوق.

وأوضح الفرع أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام الأشخاص الثلاثة بالاتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة في منطقة سلوق تم تكليف أعضاء التحريات بتحري وجمع المعلومات عنهم.

وأضاف فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه تم تأكيد صحة المعلومات وتم إعداد كمين محكم لهم وضبطوا متلبسين بعملية الاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش.

وأكد الفرع أنه تم ضبط بحوزتهم قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش مايعرف لدى تجار المخدرات (باسبورت) وكذلك عدد (10) قطع متوسطة الحجم جاهزة للبيع من مخدر الحشيش وعدد (2) قنينة سعة نصف لتر بها خمرة صنع محلي نوع قرابة وأداة تعاطي (كنشة) ومسدس .

وأفاد فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابةالعامة.