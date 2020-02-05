مستشفى الأطفال ببنغازي ينفي وجود وفيات بالمستشفى الحالات الموجودة بالعناية المركزة 19 حالة، إضافة إلى 17 حالة لحديثي الولادة

أخبار ليبيا 24 – صحة

نفت إدارة مستشفى جراحة وطب الأطفال في بنغازي، اليوم الأربعاء، وجود حالات وفاة بالمستشفى بسبب نزلات البرد، بحسب ما نشرت إدارة مكتب الإعلام الصحي بالمستشفى.

وأكدت إدارة مكتب الإعلام الصحي عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن كل ما يشاع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة خمسة أطفال بمستشفى الأطفال لا أساس له من الصحة.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمستشفى الأطفال هشام الوزري، إن الحالات الموجودة بالعناية المركزة 19 حالة، إضافة إلى 17 حالة لحديثي الولادة، مشيرا إلى عدم وجود أي حالات وفاة إلى غاية مساء هذا اليوم الأربعاء.

يذكر أن مستشفى جراحة وطب الأطفال ببنغازي قد شهد اليوم إجراء مراسم التسليم والاستلام لإدارة المستشفى بين المدير السابق أحمد العقوري والمدير الجديد فوزي بن شتوان، وذلك تنفيذا لقرار وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب.