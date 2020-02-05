متهماً حفتر بإدمان سفك الدماء.. الشاطر: يسخر من تصريحات سلامة بشأن وقف دائم لإطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سخر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، ممن صدقوا تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بأن الهدنة ستتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة له، أمس الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص ضعيفي القدرة على قراءة واقع وأهداف ما أسماه “العدوان”، قائلا: “لعلها من باب التمني في الاستقرار دون التحوط للغدر الذي جبل عليه شخص أدمن سفك الدماء وسيلة للوصول لغايته”، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكان المبعوث الأممي صرح عدة مرات لوسائل إعلام مختلفة كان أخرها أمس من جنيف بأنه يعمل على تحويل ما وصفها بـ”الهدنة الهشة” إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تفاهمات لحلول سياسية، تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.