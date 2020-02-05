مؤسسة النفط: تراجع الإنتاج إلى أكثر من 187 ألف برميل يوميا مؤسسة النفط تجدد دعوتها إلى إنهاء إقفالات منشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، عن تراجع إنتاج النفط إلى أكثر من 187 ألف برميل يوميا، مما تسببت هذه الإقفالات “غير القانونية” في خسائر للدولة بلغت 931,775 دولارا.

وجددت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى “إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا من أجل ليبيا وشعبها”، على حد قولها.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وقد أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، عن أمله في مساعدة الدول الكبرى لحل أزمة إغلاق النفط في ليبيا كما فعلت ذلك من قبل، وقال: “هذا وضع غير مستدام وسأكون ممتنا لو أن بعض أكبر دول العالم، التي ساعدتنا في حل أزمات سابقة تتعلق بإنتاج النفط وتصديره، فعلت الشيء نفسه لحل هذه الأزمة بالذات”.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج ليبيا سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر إغلاق النفط، بعد ما كان الإنتاج قد وصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق.