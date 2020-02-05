ليبيا تخسر أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا للصالات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره المصري بنتيجة خمسة أهداف لهدفين ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة التي تستضفها مدينة العيون المغربية.

وسيواجه منتخبنا الوطني الجمعة المقبل الخاسر من لقاء المغرب وأنغولا لتحديد صاحب المركز الثالث لتمثيل القارة السمراء في بطولة كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا، رفقة مصر والفائز من مباراة المغرب وأنغولا.

وكان المنتخب الليبي قد تأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة عقب حلوله ثانيا في المجموعة الأولى بست نقاط خلف المتصدر منتخب المغرب بتسع نقاط، بينما تصدرت مصر المجموعة الثانية بتسع نقاط، وجاء منتخب أنغولا ثانيا بست نقاط.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا تقام بمشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى المغرب وليبيا وغينيا الاستوائية ومنتخب موريشيوس الذي انسحب مؤخرا من البطولة، فيما تضم الثانية مصر وغينيا وأنغولا وموزمبيق.