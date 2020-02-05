لبحث تطورات المشهد في البلد .. وزير الخارجية الجزائري يلتقي مشايخ وأعيان ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج ونظيره الجزائري صبري بوقدوم بعد ظهر اليوم الأربعاء في ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي بعدد من أعيان وحكماء ومشايخ القبائل الليبية.

وناقش الحضور الوضع الليبي الراهن، ووضع الجانب الجزائري في حقيقة المشهد السياسي والأمني.

ونقل مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، لوزير الخارجية الجزائري حقيقة الوضع الراهن ومعاناة معظم سكان ليبيا من الجرائم التي اقترفتها الميليشيات المسلحة في حق الشعب الليبي.

وأكدوا أن إقدام القبائل الليبية على إقفال النفط جاءت لتجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات والإرهابيين الذين استقوت بهم حكومة السراج بالتعاون مع نظام أردوغان التركي.

وشدد المشايخ على موقفهم الثابت حيال دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه ووقوفهم خلف قوات الجيش حتى تطهير كامل التراب الليبي وتأمين حدوده وإقليمه البري والبحري والجوي.

إلى ذلك، أفصح وزير الخارجية الجزائري عن مبادرة رئيس الجزائر السيد عبدالمجيد تبون، الساعية لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا اعتبار بلاده لليبيا واحدة موحدة.

واستمع الوزير الجزائري إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حولها، مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية.