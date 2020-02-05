قرعة الكنفدرالية النصر في مواجهة حسنية اغادير في حالة ترشح النصر سيلاقي الفريق الفائز من مواجهة المصري البور سعيدي ونهضة بركان المغربي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقعت قرعة الدور ربع نهائي للكونفيدرالية الأفريقية ممثل ليبيا النصر في مواجهة نظيرة حسنية اغادير المغربي .

وفي حالة ترشح النصر فيلاقي الفريق الفائز من مواجهة المصري البور سعيدي ونهضة بركان المغربي .

من جهة، أخرى سيلتقي زناكو الزامبي نظيرة بيراميدز المصري وسيلتقي انيمبيا من نيجيريا فريق حوريا الغيني .

وكانت قرعة الكونفيدرالية قد سحبت مساء اليوم الأربعاء في منطقة أهرامات الجيزة في جمهورية مصر العربية .