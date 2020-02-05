ضبط رجل وزوجته يحملون الجنسية الجزائرية بتهمة النصب والاحتيال ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

فى إطار جهود قسم شرطة النجـدة التابع لمديرية أمن بنغازي لكشف ملابسات ما يورد من شكاوى المواطنين، وفتح محاضر بخصوص تعرضهم لعمليات سحر وشعوذة، والنصب والاحتيال والابتزاز والتهديد بالقتل وحرق المنازل من قبل امرأة وزوجها يحملون الجنسية الجزائرية.

داهم عناصر قسم النجدة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة منزل الجاني المشعوذ وزوجته، وقاموا بتفتيش المنزل الذي يمارس فيه نشاط الإجرامي والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل عمليات سحر وشعوذة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إنه تم ضبط المرأة متلبسة وهي تقوم بطلاسم السحر والشعوذة باستخدام صور لعائلات، وحفاظاً على النسيج الاجتماعي تم حجب هذه الصور من قبل مكتب الإعلام الأمـني مراعاة للخصوصية والعرف الذي يتمتع به مجتمعنا الليبي المُحافظ .

المسماري ذكر أنه تم ضبط مبلغ مالي بحوزة الجناة يقدر بــ”55,695″ خمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وتسعون دينار، إضافة مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بــ “800” دولار أمريكي .

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أنه تم الاستدلال مع الجاني اعترف أن زوجته تمارس السحر والشعوذة اليهودية مستخدمة كل ما لا يرضى الله عز وجل، وذلك باستحضار أنواع السحر والشعوذة بجميع أنوعها .

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم عقب تقنين الإجراءات، والآن هم في قبضة العدالة.