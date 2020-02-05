رفعات القوة لذوي الإعاقة تصل نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا
أخبار ليبيا24- خاص
وصلت لمدينة أبوجا النيجيرية، بعثة منتخب ليبيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة للمشاركة في فعاليات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال خلال الفترة من 3 إلى 7 من فبراير الجاري.
وتعتبر البطولة مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتشارك ليبيا بهذه البطولة بعدد ثلاثة رياضيين وهم عبد الرزاق البعباع فى وزن 88 و مصعب غرس الله، فى وزن 72 و إبراهيم أبوسميحة فى وزن 65.
ويشرف على المنتخب الليبي طاقم فني بقيادة المدير الفني ومدرب المنتخب البطل الدولي السابق عبد الرحيم الزوي ومساعد مدرب شعبان فرج و المعد البدني عمر شبيك.