حفتر يناقش مع وزير الخارجية الجزائري الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة

حفتر يستقبل وزير الخارجية الجزائريذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – خبر

 استقبل القائد العام لقوات الجيش الوطني المُشير خليفة حفتر بمقرّ القيادة العامة بالرجمة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا .

حفتر ناقش مع الوزير الجزائري العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة وأثنى على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي .

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