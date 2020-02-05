تخبط وارتباك..بعد اتهام اللواء محمد الحداد..ناصر عمار يتهم قوة حماية سرت بـ”الخيانة”

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بعد أن شن عسكري ونشطاء وإعلاميين تابعين ومؤيدين لحكومة الوفاق الهجوم على آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد واتهامه بالتخاذل وعدم الاهتمام بسرت حتى تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية في عملية عسكرية استمرت ثلاث ساعات فقط.

عاد آمر قوة الإسناد التابعة لما يسمى بعملية بركان الغضب،ناصر عمار في توجيه الاتهامات لآمر قوة حماية سرت ورفاقه بأنهم تجاهلوا معلومات وتخاذلوا عن رفع حالة التأهب والاستعداد.

وقال عمار في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متسائلًا :”هل ظلمنا اللواء محمد الحداد ؟”.

وأضاف آمر قوة الإسناد التابعة لما يسمى بعملية بركان الغضب :”يجب على آمر المنطقة العسكرية الوسطى الذي لم يرجع لمقر منطقته لمدة أكثر من 40 يوم فتح تحقيق فوري وعاجل وتحويل آمر قوة حماية سرت للمحكمة العسكرية”.

وتابع عمار :”بعد الاستدلال من الاستخبارات العسكرية وغرفة العمليات بالخروبة التي كانت تتواصل لحظة بلحظة مع المدعو آمر قوة حماية سرت وإطلاعه بأي تحركات للعدو وبعد التأكد من وجود تقارير من الاستخبارات العسكرية سرت بخصوص عدم الاهتمام وعدم رفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم مباغت من – قوات حفتر-القوات المسلحة العربية الليبية”.

وأكد آمر قوة الإسناد بالقول :”إلى أنه قد وقع كل ما تم تحذير آمر قوة حماية سرت منه في الفترة الأخيرة وأيضاً تحويل القادة الذين كانوا معه في سرت”.

ويواصل عمار :”الشيء المؤسف أنه تم تكليف بعض القادة الذين كانوا مع آمر القوة المذكورة آمراء محاور في غرفة تحرير سرت والجفرة من جديد وهذا جرم آخر من قبل آمر هذه الغرفة الجديدة”.

ولفت آمر قوة الإسناد إلى أن تكليف أشخاص آخرون بمهام في هذه القوة هم محل ريبة وشكوك وبعضهم زار الرجمة وزار مصر وقطر عدة مرات واستلم مبالغ مالية من دول أخرى وهذا يسأل عليه أمام القضاء الليبي ولكن لا وجود لأي عمل مخابراتي ولا استخباراتي ولا عسكري صحيح”.