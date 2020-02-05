بريطانيا تدعو لجنة “5+5” العسكرية إلى الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

بريطانيا تدعو لجنة “5+5” العسكرية إلى الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا من المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف خلال الأيام المقبلة لتشكيل حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحبت السفارة البريطانية في ليبيا بمشاركة ممثلي طرفي الأزمة الليبية في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) برعاية البعثة الأممية في ليبيا .

السفارة قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه من الضروري أن يبذل الجانبان جهودا حقيقية لبناء وقف دائم لإطلاق النار ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .

وكان المبعوث الأممي صرح عدة مرات لوسائل إعلام مختلفة، آخرها أمس من جنيف بأنه يعمل على تحويل ما وصفها بـ”الهدنة الهشة” إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تفاهمات لحلول سياسية، تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.