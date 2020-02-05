الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تعلن القوة القاهرة وتوقف جميع مصانعها

الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تعلن القوة القاهرة وتوقف جميع مصانعها

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة اليوم الأربعاء القوة القاهرة وستوقف جميع مصانعها أعتبارا من 09 فبراير الجاري.

وأوضحت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة أن إعلان القوة القاهرة نتيجة لارتفاع كمية المخزون وانخفاض القدرة التخزينية وعدم تصدير هذه الكميات عبر الموانيء النفطية منذ إغلاقها.

وكان حراك شعبي شرق وجنوب ليبيا، قام بإيقاف صادرات النفط من موانئ “البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد”، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين؛ من أجل قتل الليبيين، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا.