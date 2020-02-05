الأيام القادمة ستكون أصعب على قوات حفتر .. الغصري: الاتفاقية الأمنية مع تركيا خلقت توازنًا الغصري : الدفاع الجوي كان له عامل ممتاز جدا في قصف المرتزقة من خارج ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد الناطق السابق باسم ميليشيا البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق، محمد الغصري، بقوات الوفاق لما اعتبره أنها “صدت العدوان” على طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

الغصري زعم، في تصريحات صحفية، أن قوات الوفاق صمدت لمدة 10 أشهر صمودا أسطوريا، قائلا: “هذا الصمود البطولي حتى اليوم والعدو لا يستطيع أن يتقدم مترا ويرجع مترين للخلف، والأمور مستقبلا ستكون أصعب على العدو، وما عليه إلا ينسحب ويرجع للخلف، ويستمع لصوت العقل، حسب وصفه .

وأثني على مساندة المدن المجاورة لطرابلس في الدفاع عن العاصمة، قائلا “المدن المجاورة لطرابلس لم تبخل في الدفاع وقدمت كل ما تملك، والإمكانيات في بداية الحرب كانت ضعيفة، وكانت لا تملك الأسلحة النوعية المتطورة، لكن مع مرور الوقت أصبحت الثقة في النفس قوية وبإذن الله سوف يبدأ العد العكسي لعودة القوات المعتدية للخلف”.

واستكمل “الدفاع الجوي والقوات الجوية كان لها عامل ممتاز جدا في قصف المرتزقة من خارج ليبيا، ووصلوا إلى الجفرة، والقاعدة كانت تعج بالمرتزقة ثم ينطلقوا باتجاه طرابلس والسلاح الجوي يقوم بدور حيوي وممتاز ويقوم بصد الاعتداء على طرابلس، وسوف تكون الأيام القادمة أفضل بكثير”.

بالنسبة للدعم العسكري الذي قدمته حكومة الوفاق خلال الأشهر الماضية، قال الغصري “تم رفع حالة النفير العام وتشكيل غرف للدفاع عن طرابلس وهي الغرفة مسئولة عن توفير وتوزيع متطلبات المعركة”.

وواصل “بالتأكيد من الناحية السياسية لا يمنع شيء من التفاوض ومن الناحية العسكرية لأبد أن نجهز أنفسنا ولا نصب كل مجهودنا في اتجاه التفاوض ولابد أن يكون مجهودنا للاستعداد وللأسوا، لكن جانب التفاوض ليس ممنوع خصوصا أنها حرب أهلية وقتال بين الليبيين، وننتظر ما سيأتي به التفاوض من إيجابيات”.

واختتم “حكومة الوفاق قامت باتفاقية أمنية مع تركيا وكانت في وضح النهار، ولو أن الطرف الآخر لديه اتفاقية في وضح النهار لكانت الحرب وقفت عند حد معين ولأن الدول التي تدعم حفتر في الملتقيات الدولية تتحدث عن دعم تركيا وفي خلف الستار تدعم حفتر، وهذه الاتفاقية خلقت توازن بين الأطراف لأجل الوصول إلى التفاوض وإلى إنهاء المشكلة”.