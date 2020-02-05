الأناضول: روسيا تعرقل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن حول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا روسيا كانت قد شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا

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نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية عن مصدر دبلوماسي قوله، إن روسيا عرقلت، اليوم الأربعاء، تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خاص بنتائج مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا، والذي انعقد في 19 يناير الماضي بحضور 12 دولة، والتي من أبرزها وقف إطلاق النار في غرب ليبيا بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقال المصدر، إن “الوفد الروسي كسر حاجز الصمت الخاص بمشروع القرار، الذي كان محددًا بحلول الساعة الثانية ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك، بزعم أن المشروع لم يأخذ بالاعتبار الاقتراحات الروسية على النحو الواجب. وأضاف، أنه “من غير المعروف طبيعة الاقتراحات الروسية تلك”.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البلجيكي مارك بيكستين، قد أعلن أن مشروع قرار خاص بمخرجات مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية؛ قد يصدر عن المجلس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأوضح بيسكتين، في تصريحات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مشروع القرار الذي يصادق على ما تم التوصل إليه في برلين بخصوص الأزمة الليبية “أصبح قيد مرحلة الصمت حاليا”، معربًا عن أمله في صدور القرار وعدم تقديم اعتراضات عليه.