مقاتلات الجيش الوطني تستهدف آليات عسكرية تابعة لمصراتة بمنطقة البغلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استهدفت مقاتلات السلاح الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لقوات مصراته في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم.

وقالت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراته في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة .

وتأتي هذه الخروقات للهدنة من قبل قوات مدينة مصراته في أعقاب الجهود الدولية والمحلية لفرض وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم والوصول إلى حلول للأزمة الليبية.