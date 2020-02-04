مجلس النواب يضع شروطًا للبعثة الأممية بشأن المشاركة في الحوار السياسي بجنيف

تعرف على شروط مجلس النواب للمشاركة في حوار جنيف مع مجلس الدولة

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أخبار ليبيا24

اشترط مجلس النواب اليوم الخميس خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف المزمع عقده بإشراف بعثة الأمم المتحدة في جنيف بين مجلسي النواب والدولة، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، “إن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي في ليبيا بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف”.

وأفاد بليحق، أن المجلس سيؤكد خلال خطابه للمبعوث الأممي لدى ليبيا على، أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب وتُحال من رئيس مجلس النواب، وأن يتم إحالة قائمة الـ 14 إلى مجلس النواب، وأن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، وألّا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، وعدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

وتطالب البعثة الأممية مجلس النواب، بتسليم ممثليه الـ13، بهدف البدء في المسار السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وكان مجلس الدولة، قد بعث رسالة للبعثة الأممية، تتضمن أسماء ممثليه في هذا المسار.

 

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