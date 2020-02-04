مؤكدين أهمية الدفع بحلول سياسية شاملة.. شكري ولافروف يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزيريّن تباحثا مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في كل من ليبيا وسوريا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وبيّنت الخارجية المصرية، أن شكري ولافروف، اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.