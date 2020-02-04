لمخالفات عدة..الظواهر السلبية يغلق عدد من المطاعم في بنغازي

لمخالفات عدة..الظواهر السلبية يغلق عدد من المطاعم في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الإثنين إغلاق عدة مطاعم في مناطق مختلفة في مدينة بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن إغلاق المطاعم للكم الهائل من المُخالفات الكارثيه من بينها استخدام وقود “الديزل” في غسل اللحوم مما يُعد جُرم يحاسب عليه القانون وتهاوناً بصحة المواطنين.

وأضاف مكتب الإعلام أن المطاعم أُغلقت بسبب سوء العمل وانعدام المعايير الصحية ناهيك عن عدم توفير المعدات الخاصة بالعمل والواجب توفرها بالإضافة إلى الروائح الكريهة وعدم وجود أي مسميات تجارية مرخص لها من الدولة مما يبين بأن عملهم بهذا المجال غير قانوني.