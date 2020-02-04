قبل خمس سنوات من هذا اليوم.. الإرهابيون يغتالون ضابطين بدرنة

قبل خمس سنوات من هذا اليوم.. الإرهابيون يغتالون ضابطين بدرنة درنة.. نافذة على سنوات الموت والاغتيال

أخبار ليبيا24-خاصّ

رزحت درنة قبل سنوات، تحت نيران وقهر الجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث كانت الصورة التي تأتي دائمًا من المدينة الساحلية الواقعة في شرق البلاد، ممزوجة بالدماء وتنبعث منها رائحة الموت.

ففي مثل هذا اليوم 3 فبراير 2014 نُكبت درنة باغتيال عنصرين أمنيين، أحدهما ضابط عسكري، والآخر كان ضابطًا في جهاز الأمن الخارجي، حيث استقبل مستشفى الهريش جثمان العقيد بسلاح الجو الليبي، “عاشور مفتاح ربيع”، إثر تعرض سيارته لرماية مباشرة من قبل عناصر إرهابية، أثناء توجهه ظهر ذلك اليوم إلى مقر عمله بقاعدة مرتوبة الجوية الواقعة غرب المدينة بمسافة 25 كيلومتر بطريق(الفتايح) الزراعي.

كما استقبل المستشفى، جثمان “عبد الرؤوف عبد المجيد بالحولة” الضابط في جهاز الأمن الخارجي، وعليها آثار طلقات نارية أدت إلى وفاته، ولقد أوضحت مصادر آنذاك، أن بالحولة اغتيل بطريق الكورنيش.

مشاهد الاغتيال والذبح وقطع الرؤوس في درنة لا تُنسى حتى يومنا هذا، والنوافذ لازالت مُشرعة أمام قصص الإرهاب، لكن الأهم من ذلك تطهير المدينة من دنسه.

إن المجتمع الليبي بطبيعته مجتمع وسطي، لكن تسلل الإرهابيون الأجانب و”الذئاب المنفردة” التي تشرّبت ثقافة التطرف في دول أخرى إلى ليبيا، حوّل مدينة كدرنة في وقت سابق إلى مدينة للموت والدمار.

ففي السنوات الماضية بدا المشهد في شوارع درنة ظلاميًا ووحشيًا بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها، وما قامت به التنظيمات الإرهابية من قتل عشوائي وإعدام واختطاف وترويع للآمنين الأبرياء من النساء والأطفال، ما هي إلا أعمال إجرامية بشعة يدينها الليبيون بشدة ويستنكرونها ويحاربونها بكل ما أوتوا من قوة.

وبعد سنوات من القهر والتعذيب التي عاشها أهالي درنة، كتب لها أن تعود من جديد مستقرة آمنة، تخلصت من جحيم الإرهاب الذي كان كالإعصار الغاشم يهدم كل جميل كالنيران الحاقدة التي لا تخلف إلا السواد والدمار، لكن بفضل الجيش الوطني الليبي والأجهزة الأمنية رأت درنة النور من جديد.

يُمثل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن والاستقرار والتنمية، لذلك فإن محاربته بلا هوادة يظل واجبًا وطنيًا.

ها هي درنة تخلع عن كتفيها رداء الإرهاب والتشدد، وتعود بحلتها البهية الزاهية إلى أحضان الوطن، فلولا تلك التضحيات المقدمة من جنود وطنها، وإخلاص أبنائها في الدفاع عنها؛ لانعزلت عن باقي شقيقاتها وأصبحت مصدر قلق كبير يؤرق كل الليبيين.

لقد أثّر الإرهاب في درنة بالسلب، على الحياة العامة، عبر ما خلفه من خسائر في الأرواح البشرية وتدمير الهياكل الأساسية للبنية التحتية، لكن اليوم بدأت تتعافى تدريجيًا، حيث أصبحت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إليها.

ومما لا شك فيه؛ فإن مكافحة الإرهاب تتطلب التعاون واتخاذ تدابير شاملة للحد من سيطرة المجموعات الإرهابية ميدانيًا، ومحاربة شبكات التمويل والشبكات الإنسانية واللوجستية والدعاية الإرهابية، وتجنب التطرف والغلو الفكري والعقائدي.