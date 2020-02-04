عماد الدين المنتصر ينتقد بشكل ساخر لقاء حكومة الوفاق بوفد شركة أمريكية أمنية

أخبار ليبيا24ـ

انتقد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي المقيم في واشنطن، عماد الدين زهري المنتصر، اجتماع حكومة الوفاق في طرابلس، بوفد شركة أمنية أمريكية.

وقال المنتصر، “يصفون تجار خدمات أمنية بـ”وفد أمريكي رفيع المستوى، وفد أمريكي رفيع المستوى حسب وصف وزارة الدفاع “جاي بالجينز والسبيدرو”، “باهي وين الجنرال التركي اللي طمعتونا بيه؟”.

وأضاف، “في 2014/2015 اتصل بي بعض الأشخاص النافذين في طرابلس ليستفسروا عن شركة أمنية أمريكية، كانت تتفاوض مع الحكومة من أجل ضبط الحدود وتقديم استشارات ومساعدات أمنية، أحد أسباب اختيارها لعقد مليوني كبير هو أنها لها علاقة بأحد المقربين من السيناتور مكاين (حسب زعم مدير الشركة) وأن الأمريكان “سيعجبهم العقد والتعاون مع شركاتهم “.

وأضاف، “على الرغم من انشغالي الشديد أجريت بعض التحريات عن الشركة وأرسلت تقرير لتلك الجهة”.

وتابع، “خلاصة الموضوع أن خبرة الشركة تقتصر على تقديم خدمات لبعض المطارات في أمريكا مثل تأجير مستخدمين يقومون بتفتيش المسافرين”.

وقال، “مكتب الشركة كان في منزل سكني متواضع في إحدى الولايات وكانت فروعها “العالمية” الموجودة في أوراق العرض لا توجد على أرض الواقع عدا رقم هاتف جوال في بلغاريا صاحبه لا أعتقد أنه كان يجيد الإنجليزية”.

وكانت حكومة الوفاق، قد أعلنت، يوم الإثنين، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، استقبل وفد مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التواصل والمتابعة مع المؤسسة.

وقالت الحكومة، إن السراج تحدث عن أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب، وقدم السيد لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد.

وأضافت، أن السراج أطلع على نتائج لقاء الوفد الأمريكي يوم الأحد مع المسؤولين بالحكومة والتصور المشترك لسبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وأبدى ملاحظاته بالخصوص.