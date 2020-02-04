سلامة يأمل في مساعدة الدول الكبرى بشأن إغلاق النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله في مساعدة الدول الكبرى لحل أزمة إغلاق النفط في ليبيا كما فعلت ذلك من قبل.

وقال سلامة: “هذا وضع غير مستدام وسأكون ممتنا لو أن بعض أكبر دول العالم، التي ساعدتنا في حل أزمات سابقة تتعلق بإنتاج النفط وتصديره، فعلت الشيء نفسه لحل هذه الأزمة بالذات”.

وأضاف سلامة، أنه على الرغم من الثروة النفطية الهائلة، أدى الصراع وحصار الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا إلى خفض إنتاج النفط الليبي إلى حوالي 72 ألف برميل يوميا، مقارنة ب 1.3 مليون برميل قبل الإغلاق.

جاءت هذه التصريحات للمبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في جنيف عقب محادثات المسار العسكري الثاني من المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

ونقلت رويترز اليوم الثلاثاء، عن مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس قوله: إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا بسبب عمليات إغلاق بعض المنشآت النفطية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.