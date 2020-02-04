سفير ليبيا بالنيجر يعلن انشقاقه عن حكومة الوفاق

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أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بدولة النيجر، عبد الله بشير السليماني، انشقاقه عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وانحيازه التام لشرعية الدولة الليبية، المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه.

كما أعلن السليماني، رفضه محاولات شرعنة الغزو الأجنبي ودعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

في تسجيل مصور، قال السفير عبد الله بشير، إنه “نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحاولات شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا الحبيبة وارتهان المجلس الرئاسي إلى قوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطني”.

وتابع، “أعلن انحيازي لشرعية الشعب المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه، وهنا يتوجب القول على أنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها وكافة مناطقها”.

وأضاف، “كما أدعم جيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم”.