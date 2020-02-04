رابطة المجالس البلدية تدين الاعتداء على بلدية يفرن وعميدها المنتخب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبرت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، عن قلقها وأسفها شديدين إزاء أحداث وصفتها بـ”المؤسفة”، تمثلت في الاعتداء السافر على ديوان المجلس البلدي يفرن ومحاولة الاعتداء على عميد بلديتها المنتخب من قبل أحد الخارجين عن القانون.

وأدانت الرابطة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات هذا الاعتداء “الجبان” وما خلّفه من آثار سلبية تتعدى نطاق بلدية يفرن، مطالبة وزارة الداخلية ومختلف المؤسسات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مرتكب تلك الواقعة وتقديمه للجهات المختصة.

وقالت الرابطة، إن “الاعتداء على مؤسسات الدولة وخاصة المنتخبة منها والتي تمارس مهامًا تمس المواطن والخدمات المقدمة له، فعليه يجب أن يدينه ويجرّمه الجميع، من نخب ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين والمكونات الاجتماعية، ويجب أن يبذل الجميع ما في وسعهم للحرص على عدم تكرار ذلك”.

وأشارت الرابطة، إلى أن حالات الاعتداء على المجالس البلدية وعمدائها لم ولن تتوقف إلا بتظافر جهود الجميع وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مذكرة حالة الاعتداء على عميد بلدية مصراتة السابق محمد الشتيوي، والاعتداء على عمداء بلديات طرابلس وغريان والزهراء وسوق الخميس وقصر بن غشير وغيرهم من المجالس البلدية.

وشددت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية المختلفة بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها وتمكينها من أداء عملها على أكمل وجه بعيدًا عن الاعتداءات والضغوطات التي تمارس وبشكل شبه يومي على العديد من المجالس البلدية، وفق نص البيان.

وأكدت الرابطة، على ضرورة قيام الجهات التشريعية بواجبها وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتوفير الحماية للمجالس البلدية المختلفة لأداء دورها المنوط بها، وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة وتشديد العقوبات المنصوص عليها بشأن الاعتداء على تلك المؤسسات، على حد قولها.

وثمنت الرابطة، جهود كل عمداء وأعضاء المجالس البلدية والعاملين بدواوينها على ما يبذلونه من مجهودات وما يواجهونه من صعوبات وعقبات ومخاطر واعتداءات متكررة، مؤكدة على التزام الجميع بأداء دورهم خدمة للوطن والمواطن مهما كانت الأخطار والصعوبات.

الجدير بالذكر أن الرابطة الوطنية للمجالس البلدية هي تجمّع يضم العديد من المجالس البلدية من جميع أنحاء ليبيا، بحسب ما ذكر بيانها.