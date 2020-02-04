النشرة الوبائية الأسبوعية لمركز مكافحة الأمراض ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الثالث من 2020م من الفترة 13 ديسمبر وحتى 19 يناير 2020م .

وذكرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز في النشرة الوبائية إن عدد حالات ” اشتباه حصبة” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 4 حالات , في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 3حالات اشتباه , فضلا عن 7 حالة اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 14 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 54 حالة اشتباه بالليشمانيا.

ونوهت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة أن ما ورد من أرقام في النشرة وبائية هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.