الحرس البلدي طبرق يضبط بقايا سجائر في أرغفة خبز

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي إن جهاز الحرس البلدي طبرق ضبط بقايا سجائر في أرغفة خبز.

وأوضح زاكي أنه بعد بلاغ من مواطن ضد مخبز بوجود بقايا سجائر في أرغفة الخبز تم خروج دورية الحرس البلدي إلى المخبز المبلغ عنه وتم ضبط العمالة حيث وجدت الطواجين المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري.

وأضاف مدير المكتب أنه تم إحضار العمالة إلى وحدة التحقيق للإجراءات وحجزهم في البحث الجنائي إلى حين إحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق آخر، أشار زاكي إلى أن جهاز الحرس البلدي فرض غرامة مالية تقدر بـ 505 دينار على عدد 5 موزعي غاز لمخافتهم في التوزيع والتسعيرة وتم إيقاف موزع بسبب بلاغ في زيادة التسعيرة.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد أزمة في غاز الطهي رغم أن مستودع الغاز ينتج أكثر من 7000 إسطوانة يومياً وقد شدد تسييري طبرق على جهاز الحرس البلدي بمراقبة التوزيع ومعاقبة المخالفين في التسعيرة أو التلاعب في التوزيع.