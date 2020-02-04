“الاستشاري”: لا مشاركة في مسار جنيف السياسي قبل إعلان مخرجات لجنة (5+5) العسكرية المجلس انتهى من اختيار اللجنة المشاركة في جنيف وتم الاتفاق على المعايير التي ستذهب بها اللجنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، إن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير التطورات السياسية والأوضاع العسكرية للبلاد، وقدم رئيسه خالد المشري إحاطه حول مشاركته في قمة برازفيل حول ليبيا.

الناصر أضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الوفد المشارك في قمة برازفيل رفض مشاركة عضو من الحكومة الليبية الموازية، لكن القائمين على القمة أبلغوهم أنه ممثلا لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، وألقى كلمة بالنيابة عنه.

وأكد أن المجلس انتهى من اختيار اللجنة المشاركة في لقاء جنيف وتم الاتفاق على المعايير التي ستذهب بها اللجنة إلى الحوار، مشيرا إلى أن هناك ثوابت ومعايير على رأسها أنه لا حوار سياسي قبل تصحيح المسار العسكري من خلال لجنة (5+5)، وبالتالي سينتظر المجلس مخرجات هذه اللجنة لكي يبني عليها الحوار السياسي.

واعتبر أن الانضمام إلى المسار السياسي ليس تعبيرا عن عجز القوات عن فض العدوان، ولكن لوقف نزيف الدم الليبي وإيجاد حل سلمي للأزمة، لكن يظل خيار المواجهة موجود في حالة “تعنت المعتدي”، بحسب تعبيره.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.