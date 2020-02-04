ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 425 شخصًا والصين تطلب الدعم العالمي

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 425 شخصًا والصين تطلب الدعم العالمي تسجيل 64 حالة وفاة إضافية في الصين بفعل فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت الصين تزايد عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 425 شخصًا، مقرة بـ”قصور” في تحركها وأنها بحاجة “ملحة” إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي اليوم الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكدة. ووفقًا لإحصاءات الحكومة المركزية، فإن هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينية.

وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس، أقرت بكين بـ”قصور” في التجاوب معترفة بأنها تعول على باقي العالم لمواجهة الأزمة.

وطالبت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بتحسين جهاز التجاوب مع الحالات الطارئة، إثر ظهور “قصور وصعوبات في الرد على الوباء”، وفقًا لما أعلنته وكالة الصين الجديدة للأنباء يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في مؤتمر صحافي “ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية”. وأفادت بأن بلدانا عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أرسلت لوازم طبية.

كما أوضحت وزارة الصناعة، أن البلاد تسعى لاستيراد حاجاتها من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.