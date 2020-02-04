احتفالية كبيرة لتكريم حكام كرة القدم الدوليين في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعية احتفاليه اليوم الإثنين بمسرح الطفل بنغازي تم خلالها تكريم حكام مدينة بنغازي المتحصلين على الشارة الدولية في كرة القدم .

حيث تم تكريم الحكم الدولي في كرة القدم محمد الشحومي، والحكم الدولي عبد الباسط شهوب، والمساعد الدولي صلاح الحاسي، والحكمان الدوليان في كرة القدم الشاطئية يحيى الوحيشي و عماد خريش، والحكم الدولي لكرة القدم داخل الصالات محمد العفاس .

وحضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات الرياضية على رأسهم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي يونس الكزة، و رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، ولجنة التحكيم الفرعية و رؤساء عدد من الأندية، بالإضافة إلى عدد من حكام كرة القدم .