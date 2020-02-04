اجتماع عبر الدائرة المغلقة لتتبع المخطوطات التي ضاعت جراء الهجوم الإرهابي على جامعة بنغازي الاجتماع عقد بالتعاون مع دار الكتب الوطنية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد وكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية الدكتور عبد الكريم الغزالي صباح اليوم الثلاثاء اجتماع “اون لاين” عبر الدائرة المغلقة مع مكتب تابع للإتحاد الأوروبي وهو الممول لبرنامج اليونسكو في ليبيا فيما يتعلق بحفظ وترميم المخطوطات.

هذا الاجتماع حضره ممثل عن الإدارة العامة للمكتبات بجامعة بنغازي، عبد الحكيم الكزة، والمدير المكلف بالمكتبة الأستاذ ربيع المعداني، ورئيس قسم المخطوطات الأستاذة امال الواعر، ومدير دار الكتب الوطنية الأستاذ صالح الشلماني، ورئيس قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية الأستاذة عفاف الكاديكي، ورئيس قسم الوثائق الأستاذة زينب الدرسي.

حيث تناول الاجتماع عدة نقاط منها، كيفية التسريع في برنامج حفظ المخطوطات، وإيجاد آلية سريعة جداً لإتمام الدورة الثانية الخاصة بترميم المخطوطات.

من جهته، أفاد الدكتور عبد الكريم الغزالي بأن اجتماع جاء بالتعاون مع دار الكتب الوطنية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، لافتًا أنهم تطرقوا خلال الاجتماع لموضوع حفظ وترميم المخطوطات، الذي يعد موروث تاريخي لأن لدينا مخطوطات عمرها أكثر من ألف عام، و يجب ترميمها والحفاظ عليها بالطرق العلمية الصحيحة.

وذكر أن ليبيا في العام 1957م لديها اتفاقية مع منظمة اليونسكو التي تختص بحامية الموروث الثقافي الليبي في حالة الكوارث والحروب، لكن لم تستغل هذه الاتفاقية!

للأسف الشديد ممثل ليبيا في منظمة اليونسكو، ليس لديه دراية عما هو حاصل في المكتبة المركزية لجامعة بنغازي، و دار الكتب الوطنية .

يجب علينا حلحله مشاكل صيانة مبنى المكتبة المركزية، وأن تكون هناك آلية واضحة وشفافة في صيانة باقي ادوار المكتبة ، لكي تتزامن مع الصيانة التي ستجريها منظمة اليونسكو بدعم من مشروع الإتحاد الأوروبي، بالدورين الأول والثاني.

مشروع ترميم وحفظ المخطوطات يجب وضع الأولوية له باعتباره موضوع مهم جداً، وشأنه شأن ميكنة الجامعة بالكامل. فنحن نسعى إلي حفظ المخطوطات ورفعها بعد ذلك على الموقع الإليكتروني.

وتاع أن هذا يأتي من ضمن مهام الجامعة القائمة على إنتاج ونقل المعرفة، والمعرفة مبنية على الجودة، والعطاء، والعمل الجماعي،و التقييم المستمر، والاحتكاك بالعالم الخارجي. بالإضافة إلي تركيزنا على التدريب والتأهيل المستمر.

حسب اتفاقنا المسبق مع منظمة اليونسكو، هناك أشياء مطالبين هم بها مثل “تزويدنا بكافة ما يلزم حفظ وترميم المخطوطات، ويجب عليهم التسريع في إقامة الدورة الثالثة لترميم المخطوطات، وتزويدنا بالمعمل الخاص بحفظ وترميم المخطوطات الذي يعد الأول على مستوى شمال إفريقيا هو، والمعرض الدائم. كذلك تزويدنا بقاعة المؤتمرات”، هذا إلى جانب مساعدتهم في تتبع بعض المخطوطات التي ضاعت جراء الهجوم الإرهابي على جامعة بنغازي.