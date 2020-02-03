يضم الأطراف التي شاركت في برلين.. وزير الخارجية الألماني: اجتماع جديد بشأن ليبيا منتصف مارس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس المقبل، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام بشأن ليبيا.

وتابع في تصريحات لمحطة “زد.دي.إف” الألمانية، أن كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس.

وأضاف أنه من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب ذلك.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.