مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل فاعل .. الخراز : نسبة الجريمة منخفضة بالشرق ومتوسطة بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقر مدير مكتب الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية، طارق الخراز، بوجود عصابات وخلايا إجرامية مشكلة من عناصر محلية وأجنبية في شرق ليبيا.

الخراز قال، في تصريحات صحفية، إن ما يقرب من 95% من مجموع الجرائم تتم إحالتها للقضاء بعد القبض على المتهمين بارتكابها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية تعمل بشكل فاعل وجيد، وتوفر الحماية للمواطنين والأجانب على السواء .

وأضاف أن وجود جرائم جنائية أمر طبيعي فهي كبقية المجتمعات تشهد وقوع جرائم جنائية معتادة من قتل وسرقات ونصب، ولكن بمعدل نسبي، مشيرًا إلى نسبة الجريمة منخفضة بالشرق، ومتوسطة بالجنوب.

ولفت إلى أنه جرى ضبط كثير من حاملي الجنسيات المختلفة التي تبين دخولها للبلاد بطريقة غير شرعية، وكيف أنه بالرصد والتعقب وجد أن 5% من هؤلاء لهم سوابق جنائية، أما الأغلبية فجاءت بحثاً عن لقمة العيش أو تعاملت مع ليبيا كدولة عبور للدول الأوروبية، نافياً تسجيل حالات للاتجار بالأعضاء البشرية ممن وقع ضحايا للصراع المسلح، أو من تعرض للقتل من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد أن عمليات الاتجار بالبشر خاصة من المهاجرين الأفارقة تتم في مناطق غرب ليبيا القريبة من البحر، مضيفا فيما يتعلق بعدد السجون، اثنين فقط بكل من مدينة بنغازي وقرنادة، أحدهما للمجرمين الجنائيين، والآخر للأمنيين، أي للعناصر الإرهابية والعملاء .