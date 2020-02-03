ليست المرة الاولي .. مواطن يقطع خدمات الاتصالات بسبب حفر خط للمياه استمرار أعمال الصيانة من أجل إصلاح العطل وربط الكابل لإعادة خدمة الاتصالات

أجبار ليبيا 24 – خاص

تسبب مواطن في مدينة أجدابيا، بقطع كوابل الألياف البصرية لكابل الإنترنت، بعد أن قام بأعمال حفر لغرض مد خط مياه .

وأدت أعمال الحفر إلى انقطاع خدمة شبكتي الاتصالات ليبيانا والمدار عن المنطقة الممتدة من قمينس إلى أجدابيا وجالو واوجلةواجخرة وتازربو والكفرة، بالإضافة لخدمة الإنترنت Ltt 4G .

وأعلنت شركة هاتف ليبيا أن أعمال الصيانة جارية من أجل إصلاح العطل وربط الكابل لإعادة خدمة الاتصالات .

يشار إلى أن أعمال الاعتداءات على كوابل الألياف البصرية تكررت في الفترة الأخيرة نتيجة للأعمال العشوائية للمواطنين في غياب الرادع.