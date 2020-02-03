لملء الفراغ الموجود .. أبو زعكوك: التدخل الأمريكي بالأزمة الليبية ضروري أبو زعكوك: سعينا لزيارة واشنطن منذ شهور لكن لم يقبلوها إلا الآن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عضو مجلس النواب في طرابلس، علي أبو زعكوك، سعيهم في برلمان طرابلس منذ شهور طويلة لزيارة واشنطن، لكن الجانب الأمريكي حدد الموعد الراهن لإتمامها وفقاً لارتباطات من قابلناهم من مسؤولي الكونجرس وأعضائه.

أبو زعكوك – وهو أحد أعضاء الوفد في واشنطن – أضاف أن توقيت الزيارة بعد عقد مؤتمر برلين حول الأزمة والذي لم يسهم في إيقاف النار بطرابلس؛ نظراً لتعدد آراء واختلاف أهداف الدول الأوروبية، وبالتالي رأى المجلس أن التدخل الأمريكي ضروري لملء الفراغ الموجود، خصوصًا مع وجود محاولات أجنبية تدعم الطرف الآخر تسعى لاستغلاله.

وأجرى وفد من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، برئاسة خالد الأسطى، وعضوية جلال الشويهدي نائب رئيس لجنة الخارجية، وربيعة أبوراس نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونائب المقرر رحمة أبوبكر، وأعضاء لجنة الخارجية، نعيم الغرياني وعلي أبوزعكوك، زيارة إلى واشنطن، في إطار البحث عن الدعم الأمريكي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له، السبت، إن الوفد أجرى خلال زيارته عددا من الاجتماعات، وعقد عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولجان الكونجرس الرئيسية والفرعية للخارجية والدفاع والأمن القومي واللجنة القضائية ولجنة الاعتمادات ولجنة شؤون المحاربين واللجنة الدائمة للاستخبارات ولجنة التعليم والعمل.

كما التقى الوفد بزعماء ديمقراطيين وجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، وتركزت جل للقاءات حول توضيح ما يحدث في ليبيا بما في ذلك المسار الإنساني، وعرض الوفد التقارير الخاصة بما أسماه “انتهاكات القوات المعتدية” في عموم مناطق ليبيا، وبالأخص مناطق الاشتباكات وتعرض المرافق الحيوية والمدنية للقصف العشوائي وإغلاق النفط، بحسب البيان.