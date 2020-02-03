لشرعنتها الغزو التركي لليبيا .. القائم بأعمال سفير ليبيا لدى النيجر ينشق عن الوفاق موقف القائم بأعمال سفير ليبيا لدى دولة النيجر جاء نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن القائم بأعمال سفير ليبيا لدى دولة النيجر “عبد الله بشير” ، انشقاقه عن حكومة الوفاق، وانحيازه لشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق والحكومة المنبثقة عنه .

بشير قال في تسجل مرئي “إنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها ومناطقها كافة، كما أدعم جيشنا الوطني في الحرب على الإرهاب والمليشيات والخارجين على القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة تفسح المجال لقيام دولة القانون والموسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة استقرار وازدهار دائم”.

وتضمن التسجيل أن موقف القائم بأعمال سفير ليبيا لدى دولة النيجر جاء “نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، ومحاولة شرعنة الغزو الأجنبي لها”، في إشارة إلى التدخل التركي بناء على طلب من حكومة الوفاق، لافتا إلى ارتهان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى قوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطني، بحسب تعبيره.

وكان القائم بأعمال السفير الليبي لدى دولة ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، صلاح الدين يوسف عيسى، أعلن خلال الشهر الماضي، الانشقاق عن حكومة الوفاق والانضمام إلى الحكومة الليبية، وسبقه انشقاق القائم بأعمال السفير الليبي في غينيا، صبري بركة، خلال الشهر ذاته أيضا عن الوفاق والانضمام إلى الحكومة الليبية .

وفقدت حكومة الوفاق شرعيتها، لاسيما أنها لم تُعتمد من مجلس النواب، كما فُرضت على الليبيين من الخارج، وفقا لاتفاق الصخيرات، الذي لم يشارك فيه الجميع، بتاريخ السابع عشر من ديسمبر 2015م لمدة عام واحد فقط؛ يمدد لآخر إذا لم تنجز المهمات التي تشكلت من أجلها.

وبمقارنة مشروعية حكومة الوفاق بصلاحية مجلس النواب، نجد أن الأخير أنتخب من قبل الشعب استنادا إلى الوثيقة الدستورية المؤقتة، على أن تستمر صلاحيته لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، كما أن اتفاق الصخيرات اعترف بشرعية المجلس بناء على المادة 18 من الوثيقة الدستورية المؤقتة.

وعزز فقدان شرعية حكومة الوفاق، المنتهية وفقا لاتفاق الصخيرات نفسه، عام 2016م، سعيها الدؤوب إلى شرعنة سلطة جماعة الإخوان المسلمين، على سائر مكونات الشعب الليبي، في الوقت الذي فشلت في إنجاز كل المهام التي تشكلت من أجلها، على رأسها المصالحة الوطنية، بل تكالبت على ثروات البلاد لإثراء وزرائها وتدمير البلاد وتسليمها للأجانب الطامعين في ثروات الشعب الليبي.

واستعانت حكومة الوفاق بالميليشيات المسلحة والمرتزفة من كل حدب وصوب بمبالغ طائلة، وأدخلت البلاد في حروب طاحنة على مدار سنوات لم تنته بعد، حتى أصبحت رائحة الدماء تزاكم الأنوف، وكانت سببا رئيسيا في تدمير البنية التحتية لليبيا والتي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإصلاحها.