عن المسارين السياسي والعسكري .. القماطي: حفتر ليس لديه نية في أي حل سلمي القماطي : يجب إلا تذهب حكومة الوفاق إلى أى مسار سياسي قبل أن يُحسم المسار العسكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، جمعة القماطي، بعدم التعويل على اجتماع (5+5) بجنيف الشهر المقبل.

القماطي قال، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب التعويل على المسار العسكري الذي يعد له المبعوث الأممي إلى ليبيا، مضيفا أن سلامة اشتغل أكثر من سنة على مسار يأخذنا إلى غدامس وفي آخر لحظة دمر المسار عندما استبق المؤتمر وهجم على طرابلس قبل موعد المؤتمر بعشرة أيام، وأحد أسباب هذا الهجوم هو إفشال المسار السياسي”.

وتابع أن أحد الحقائق التي لا يجب أن تفوت علينا وهي أن حفتر ليس له أي نية على الإطلاق في أي حل سياسي وليس له نيه أن يكون طرفا من الأطراف في أي حل سلمي .

وأرجع القماطي المضي قدما في المسارين العسكري والسياسي معا، إلى وجود ضغوطات من أطراف إقليمية ودولية حتى يتم ضمان توظيف حفتر للورقة العسكرية وهي وجوده جنوب طرابلس وفي وترهونة والجفرة والجنوب وهي أوراق ضغط عسكرية يمكن أن يوظفها ويتفاوض بها من منطلق قوة”.

وشدد على ضرورة إلا تذهب حكومة الوفاق إلى أى مسار سياسي قبل أن يُحسم المسار العسكري وأقل ما يمكن المطالبه به من قبل ضباط الوفاق الموجودين في اللجنة هو انسحاب حفتر، وعوة النازحين وعددهم يزيد على 200 ألف نازح من المناطق اللتي احتلتها قوات حفتر، مضيفا هذا الشرط لابد من وضعه على الطاولة ولا يمكن الموافقة على وقف دائم دون انسحاب قوات حفتر بعيدا عن العاصمة وعودة النازحين .

وأكد أن حفتر لن يوافق على الشروط السابقة الخاصة بالانسحاب وعودة النازحين، لأنه يريد أن يفاوض من مركز قوة وسيفشل هذا المسار العسكري والسياسي، ولأن حفتر لا يريد الحل السياسي وهو يريد أن يحكم ليبيا بالقوة وسيشفشل، حسب قوله.