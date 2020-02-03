صنع الله: بصفة عامة الوقود متوفر وميزانية المحروقات غير كافية

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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الوقود متوفر وميزانية المحروقات غير كافية وهي مشكلة قديمة ليست وليدة اللحظة.

وأضاف صنع الله بحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط أن الأموال التي ترصد لقطاع النفط غير كافية منذ عام 2014 وتواجهنا مشاكل فنية وخاصة في مصافي تكرير النفط في المصافي المحلية.

وأوضح رئيس المؤسسة أن مصفاة الزاوية توقفت أكثر من مرة بسبب عدة مشاكل فنية وبسبب انقاع الكهرباء عنها ولهذا نحن نضطر لاستيراد أكثر للوقود ونحن قادرين على توصيل الوقود إلى أي مكان.

وأشار صنع الله إلى استمرارهم في تزويد مدينة بنغازي بالوقود بصفة عادية كذلك سرت ولاتوجد مشاكل في نقص الوقود بالمنطقة الوسطى، لافتا إلى أن توقف إنتاج النفط صاحبه توقف الغاز الذي يغذي المناطق الشرقية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط :”لدينا كمية بسيطة من غاز الطهي في خزانات الزويتينة ولدينا فرصة لمدة شهر ونصف”.

وأفاد صنع الله أنه منذ من عام 2013 إلى عام 2018 الزويتينة كانت لاتعمل خلال فترة إغلاقها من قبل الإرهابي المدعو إبراهيم الجضران ومازلنا نعاني منها.

وأوضح أنهم منذ 5 سنوات يتم استيراد الوقود لبنغازي من إيطاليا واليونان، مؤكدًا أن وضع الوقود في المنطقة الشرقية والوسطى أفضل بكثير من طرابلس حيث البنية التحتية جيدة ولم تتعرض للدمار في الحرب.

وتابع رئيس المؤسسة :”أتمنى أن تحفظ المواقع النفطية في بنغازي وطبرق والبريقة وتعتبر مخزون استراتيجي لليبيا كلها”.

وذكر صنع الله :”لدينا مشكلة في الجنوب منذ بداية العام الماضي وشح واضح في الوقود لكن في عام 2019 من يناير إلى مارس أرسلنا عشرات القوافل من سيارات الوقود وأصبح الوقود متوفر”، موضحًا أنه بسبب الحرب والعمليات العسكرية في الجنوب توقف السائقين عن توصيل الوقود إلى الجنوب.

وأوضح أن مايحدث في ليبيا الآن هو بسبب الجيوش الإلكترونية وهي التي تسير هذه الحملات الدعائية وكلها جيوش وهمية وليست حقيقية لاتمثل الواقع الليبي.