دخول أكثر من ستين مليون لتر من البنزين لمينائي بنغازي وطرابلس

الوقود متوفر وبكميات كافية ولا توجد أي أزمة

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أخبار ليبيا 24 – اقتصاد 

أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري دخول الناقلة “ أنوار الخليج ”، السبت لميناء بنغازي ولا تزال مستمرة في تفريغ حمولتها من وقود البنزين المقدرة بواحد وثلاثين مليون لتر .

وأشارت الشركة لدخول الناقلة “ أنوار ليبيا ” إلى ميناء طرابلس البحري منذ خمسة أيام ومستمرة في تفريغ حمولتها المقدرة بأربعة وثلاثين مليون لتر من البنزين.

وأوضحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنه لا توجد أزمة في البنزين، لافتة إلى أن الوقود متوفر وبكميات كافية ولا توجد أي أزمة .

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