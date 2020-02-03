تعرف على أسماء وصور قادة فصائل المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا من سوريا إلى طرابلس

تعرف على أسماء وصور قادة فصائل المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا من سوريا إلى طرابلس استلم كل واحد منهم مليون دولار أمريكي من حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، عن أسماء وصور قادة فصائل المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني في طرابلس.

كما كشف المسماري، أن هؤلاء القادة، وعددهم عشرة، تلقوا مليون دولار أمريكي لكل واحد منهم من قبل حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.

وأوضح المسماري، أن فصائل المرتزقة والقوات التركية يقودها شخص يدعى “أبو الفرقان” ويلقب بـ “سليماني تركيا” نسبة إلى الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية في بغداد، وذلك لخبثه وقدرته على إدارة العمليات الإرهابية وعمليات المخابرات.

وأضاف المسماري، أن “أبو الفرقان” هو ضابط في الجيش التركي، ومهمته قيادة القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، ولديه أعمال سابقة في قيادة التحركات التركية في سوريا.

وأشار إلى أن، لدى الجيش الوطني الليبي، الاسم الحقيقي والصورة للمدعو “أبو الفرقان” ولكن لدواعي أمنية لن تنشر هذه المعلومات الآن.

كما كشف المسماري، عن “عقيد غازي” وهو معاون القائد العام “أبو الفرقان”، مشيرًا إلى أنه يتكلم العربية، ولكن لا يستطيع الكتابة والقراءة بالعربية.

وقال المسماري، “إن غازي هو من أخطر عناصر المخابرات التركية وموجود الآن في قاعدة معيتيقة بطرابلس، ومهمته قائد عمليات الجيش التركي والمرتزقة الأجانب في ليبيا”.

كما كشف المسماري، عن “مصطفى الشيوخ” ورتبته نقيب، وهو منشق عن الجيش السوري، ويقود حاليا “لواء الشمال” ويتردد بين تركيا وسوريا وليبيا.

وأورد المسماري، اسم “سيف أبوبكر بولاد”، مشيرًا إلى أنه “الطفل المدلل” لـ “أبو فرقان” ويتردد بين تركيا وسوريا وليبيا.

وأورد أيضًا اسم “أبو معاذ رحال محمد رحال”، مشيرًا إلى أنه مرافق شخصي للعقيد غازي آمر العمليات التركية بقاعدة معيتيقة، وموجود حاليا في طرابلس.

كما أورد أيضًا اسم “محمد حافظ” وتتبع إلى “فيلق المجد” بقيادة ياسر عبدالرحيم، مسؤول قسم تجنيد المقاتلين إلى ليبيا وموجود حاليا في طرابلس.

وكشف أيضا عن اسم “معتز رسلان” وهو عقيد منشق منشق عن الجيش السوري والتبعية إلى الإخوان المسلمين، والصفة قائد “جيش النخبة” وقائد الفيلق الأول ويتردد حاليا بين تركيا وسوريا وليبيا.

ومن بين من ذكرهم المسماري، “محمد الجاسم” الملقب “أبو عمشة” والصفة قائد فرقة السلطان سليمان شاه موجود حاليا بطرابلس.

و “ياسر عبدالرحيم” أحد أذرع “أبو فرقان” بالجانب السوري وقائد “فيلق المجد” والتبعية الإخوان المسلمين ويتردد بين تركيا وسوريا وليبيا.

و “شيخلي الشيخلي” اللقب أبو محمد سوري تركماني يرافق فهيم عيسى ويتبع “فيلق السلطان مراد”.

وأورد المسماري، كذلك، اسم “أبو أحمد نور” الصفة القائد العام للجبهة الشامية وقائد الفيلق الثالث وموجد حاليا في طرابلس.

و “عبدالناصر شمير” ورتبته نقيب وهو قائد “فيلق الرحمن” وموجود حاليا في طرابلس.

و “سائر معروف” التبعية الإخوان المسلمين وقائد لواء سمرقند ويتردد بين تركيا وسوريا وليبيا.

وأخيرًا “فهيم عيسى” وصفته قائد فرقة |السلطان مراد” وهو مرافق شخصي للمدعو “أبو الفرقان” وموجود حاليا في طرابلس.

وأكد المسماري، أن هؤلاء القادة تلقوا ما مجموعه 10 ملايين دولار أمريكي (مليون دولار لكل واحد منهم) من قبل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، برئاسة، فائز السراج، نظير قدومهم إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي.

وذكر، المسماري، أن عدد الفصائل السورية في طرابلس بلغ حتى الآن 10 فصائل، تضمنت مرتزقة يحملون جنسيات من سوريا والعراق وليبيا، إضافة إلى جنسيات أخرى من دول أفريقية وأجنبية.

المسماري، كشف أيضا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا. وقال، “إن أردوغان أصبح يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها”.

وعرض المسماري، خلال المؤتمر الصحفي، أدلة تؤكد تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.