بدعوة من الرئاسة .. مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي النويري يطالب البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد المشاركين في محادثات جنيف

أخبار ليبيا 24 – خبر

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” وبحضور معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” فإن المجلس افتتح جلسته بالاستماع لإحاطة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” حول اجتماعه و النائب الأول لرئيس مجلس الأستاذ “فوزي النويري” بالعاصمة التونسية “تونس” بالمبعوث الأممي لدى ليبيا ” غسان سلامة ” ونائبته حول لقاء “جنيف” وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” قد طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في محادثات جنيف.

وأكد على وجود خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب وما يسمى بـ “مجلس الدولة” من حيث العدد والتوجهات السياسية.

وأضاف ”النويري” أن مجلس النواب يُمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن ، حيث أن عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوا أقل من عدد أعضاء مجلس النواب الذين هم 200 نائب في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوا عن كل مجلس وهذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة.

كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي ” فوزى النويري” وعضو مجلس النواب الدكتور ” خليفة الدغارى” مع سفير بلجيكا لدى ليبيا في مقر السفارة بتونس حيث تناول اللقاء مخرجات مؤتمر برلين وسبل استقرار السلام في ليبيا.

الجدير بالذكر أن دولة بلجيكا سوف تترأس مجلس الأمن شهر فبراير الجاري.