بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف برعاية أممية

أخبار ليبيا24بدأت محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) وهي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي، اجتماعها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويشارك في المحادثات التي يديرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، خمسة من كبار الضباط المعينين من قبل الجيش الوطني وخمسة من حكومة الوفاق.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، أن القيادة العامة للجيش الوطني، وافقت على المشاركة في محادثات اللجنة العسكرية.

وقالت، في بيان لها، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، أكد مشاركة القوات المسلحة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك عقب محادثاته مع سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، في الرجمة.