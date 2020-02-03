اللواء سالم درياق يصف إشاعات مقتله بالترهات

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فنّد اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني الليبي، صحة الأنباء حول إصابته ومقتله، واصفًا أنها “ترهات”.

وفي مقطع فيديو جرى تسجيله مساء يوم الأحد 02 فبراير2020، في منطقة الوشكة، شرق مدينة مصراتة وتبعد عنها حوالي 80 كيلومترا، قال اللواء سالم درياق، ” إننا موجودين في الخطوط الأمامية في قرية الوشكة بين أبطالنا وأناسنا”.

وأضاف، “الدعايات بأن هو مصاب أو مات هذه ترهات فاضية، والحمد لله الأسود معنا في الخطوط الأمامية، ونحن بخير، والكلام الذي قيل كله كذب”. وتابع، “هم يشترونهم بالأموال ونحن ندفع الدم في سبيل تحرير الوطن”.