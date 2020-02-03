الخارجية الإيطالية: انتهينا من إعداد مذكرة الهجرة مع ليبيا سيريني: الحكومة الإيطالية استمعت إلى شكاوى المنظمات الدولية وأعدت التغييرات على مذكرة التفاهم

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إن المقترح الإيطالي لمذكرة الهجرة مع حكومة الوفاق ، انتهى وسيتم تقديمه إلى السلطات الليبية في الساعات المقبلة.

سيريني أبدت في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أملها أن ينتهي الجانبان من المفاوضات المشتركة في وقت قصير.

وذكرت أن الحكومة الإيطالية استمعت إلى شكاوى المنظمات الدولية وأعدت التغييرات على مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين، مشيرة إلى ضرورة تغيير الكثير مقارنةً بنص عام 2017 في مجال احترام حقوق الإنسان، وحول تكوين الموظفين المشاركين في إنقاذ وإدارة مراكز الاحتجاز، وحول إمكانية أن تلعب المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية في ليبيا دورها، وعلى ضرورة إعادة إطلاق الإجراءات الملموسة للمجتمع الدولي لدعم بلدان المنشأ وعبور المهاجرين.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، الحكومة الإيطالية إلى تعليق بشكل عاجل أنشطة التعاون مع خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق، إلى حين توفير ضمانات كافية حول احترام حقوق الإنسان.

مياتوفيتش أعربت، عن أسفها لكون روما لم تتخل عن أو على الأقل تغير بنود الاتفاق الموقع في 2 فبراير 2017م بين إيطاليا وحكومة الوفاق و”يتجدد تلقائيا”، الأحد.

وأضافت “بعض أنواع المساعدات التي قدمت إلى حرس السواحل الليبيين انعكست في ارتفاع عمليات إعادة المهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، إلى ليبيا حيث تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى وجود أدلة كثيرة على الانتهاكات في حق المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث يفاقم النزاع العسكري من تدهور الوضع الأمني.

وطالبت مياتوفيتش أيضا إيطاليا ودولا أخرى أعضاء في مجلس أوروبا، بدعم جهود المنظمات الدولية لتحرير اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا وتسهيل إنشاء ممرات إنسانية آمنة، خصوصا أن هذه المأساة مستمرة منذ وقت طويل وساهمت فيها الدول الأوروبية، وعلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودوله اتخاذ إجراءات لإنهائها، بحسب تعبيرها.

من جهتها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وحكومة الوفاق، بأنها “مخجلة”، مطالبة السلطات الإيطالية بعدم تجديد الاتفاقية، الموقعة منذ ثلاث سنوات، لأنها تسهم باستمرار تعرض المهاجرين واللاجئين للعنف، والإعادة، والاستغلال والاعتقال التعسفي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية في تقرير لها، ما أوضحته منظمة أطباء بلا حدود بأن تجاهل عواقب هذه الاتفاقات أمر مستحيل وغير إنساني أيضا، مضيفة يتم بفضل دعم إيطاليا، حبس الأبرياء والضعفاء في بلد في حالة حرب، حيث يجبرون على عيش مواقف خطيرة ومهددة، أو يتعرضون لنظام اعتقال تعسفي ولا يرحم .

وتابع التقرير نقلا عن المسؤول بقسم الشؤون الإنسانية في المنظمة ماركو بيرتوتّو “معظم المهاجرين الذين يتمكنون من الفرار، يتم اعتراضهم بشكل منهجي في عرض البحر وإعادتهم مرة أخرى إلى مراكز الاحتجاز أو لدوائر الاستغلال والعنف غير القانونية، وفي الوقت الذي يدفع فيه أضعف الناس الثمن الأعلى، فإن شبكات المتاجرين بالبشر في البر والبحر، توسع حلقة أعمالها المربحة”.