الحرس البلدي طبرق يضبط دجاج غير صالح للاستهلاك البشري

أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي في طبرق اليوم الإثنين 150 طير دجاج غير صالح للاستهلاك البشري معد للبيع.

وقال مدير مكتب الإعلام لجهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ضبط الدجاج خلال جولة تفتيشية على المحلات.

وأوضح زاكي أنه تمت مصادرة المضبوطات وإعداد محضر إتلاف بناءً على تقرير المفتش الصحي والتحقيق مع أصحاب المحلات وإتمام الإجراءات القانونية.

وأكد مدير مكتب الإعلام أن جهاز الحرس البلدي يقوم بجولات تفتيشية على المخابز ومتابعة الدقيق الذي تم استلامه من صندوق موازنة الأسعار.

وأشار زاكي إلى أن جهاز الحرس البلدي لديه تكليفات مباشرة من رئيس المجلس التسييري للمرور على المحال التجارية والمخابز والمطاعم لمتابعة الصلاحيات والنظافة والأسعار وفرض مخالفات على المخالفين.