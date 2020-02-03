احتفاليه كبيرة لتكريم حكام كرة القدم الدوليين في بنغازي
أخبار ليبيا24- خاص
نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعيه احتفالية اليوم الإثنين بمسرح الطفل بنغازي تم خلالها تكريم حكام مدينة بنغازي المتحصلين على الشارة الدولية في كرة القدم.
تم تكريم الحكم الدولي في كرة القدم محمد الشحومي والحكم الدولي عبد الباسط شهوب والمساعد الدولي صلاح الحاسي والحكمان الدوليان في كرة القدم الشاطئية يحيى الوحيشي و عماد خريش والحكم الدولي لكرة القدم داخل الصالات محمد العفاس.
وحضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات الرياضية على رأسهم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي يونس الكزة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي ولجنة التحكيم الفرعية وروساء عدد من الأندية بالإضافة إلى عدد من حكام كرة القدم.