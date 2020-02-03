اجتماع وزاري دولي حول ليبيا منتصف مارس

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس لوزراء خارجية الدول التي حضرت اجتماع برلين الماضي للسعي من جديد للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وكانت عدة دول قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في 19 يناير على تعزيز الهدنة في غرب ليبيا بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق، التي تلقت مؤخرًا دعمًا عسكريًا من قبل تركيا إحدى الدول المشاركة في تلك القمة.

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية يوم الأحد، إن “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”. وأضاف، “أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية، خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأخفقت لجنة 5+5 التي تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الجيش الوطني وقوات الوفاق في عقد اجتماع كان مقررا تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وقال ماس، “إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار، حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب”.