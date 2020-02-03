أكد أن قادة المرتزقة تلقوا مليون دولار.. المسماري يؤكد التزام الجيش بوقف إطلاق النار ويكشف خطط أردوغان الإرهابية في ليبيا

أكد أن قادة المرتزقة تلقوا مليون دولار.. المسماري يؤكد التزام الجيش بوقف إطلاق النار ويكشف خطط أردوغان الإرهابية في ليبيا المسماري: أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف مرتزق إلى ليبيا

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أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، التزام الجيش الوطني الليبي بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن “القوات على أهبة الاستعداد” للرد على أي خرق في أي ساعة.

وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن تركيا أرسلت حتى نحو 6 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن خطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تستهدف إرسال 18 ألف مرتزق.

وقال المسماري، أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.

وأضاف المسماري، أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج دفعت مبلغ مليون دولار، لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا.

وذكر، أن الفصائل السورية، التي بلغ عددها في طرابلس 10 فصائل، تضمنت مرتزقة سوريين وعراقيين وليبيين وأفارقة وأجانب، إضافة إلى ضباط مخابرات أتراك.

وكشف المسماري، أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أنه أصبح يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

وعرض المسماري، أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وأكد المسماري، أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركيا بشكل شبه كامل وقال، ” إن قاعدة معيتيقة بعد أن كانت قاعدة تمثل الشرف والعزة الليبية أصبحت الآن قاعدة تركية تمثل الإرهاب والجريمة”.

وشدد المسماري، على أن الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية تركيا أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب.

وأوضح المسماري، أن قوات الجيش الوطني الليبي لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.

وقال، إن القوات الليبية المسلحة تقود بمعركة استثنائية، خاصة أنها تخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.