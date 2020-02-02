يديره “مصري” بدون أوراق..الظّواهر السّلبيّة يغلق محل بيع الدّواجن في بنغازي لبيعه “دجاج ميت”

أخبار ليبيا24

أغلق عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس السبت، محل لبيع الدواجن “رياشة” في منطقة القوارشة ببنغازي لبيعه دجاج ميت للمواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي في الجهاز أن صاحب الرياشة مصري الجنسية، يقوم ببيع دجاج ميت على أنه مذبوح وطازج حيث يتم سلخها وغسلها وتكييسها ووضعها في أطباق وتُباع للمواطنين .

وأضاف المكتب الإعلامي أن العامل المصري و الذي تم إلقاء القبض عليه ليس لديه مايثبت إقامته، ناهيك عن عدم وجود شهادة صحية له ويعمل دون إذن مزاولة من الجهات المعنية.

وأكد المكتب أنه تم إغلاق المحل وإحالته لجهات الاختصاص حتى يتم تطبيق أشد اللوائح والقوانين على هذه الجريمة في أمل القضاء على هؤلاء الباعة الذين حرموا ما حلله الله لهم بطرق مشروعة.