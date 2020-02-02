مواطن يعيد لصندوق الضمان الاجتماعي جالو ما يزيد عن 30 ألف دينار

مواطن يعيد لصندوق الضمان الاجتماعي جالو ما يزيد عن 30 ألف دينار القيمة عبارة عن مبلغ معاش صرفت بدون وجه حق تم استرجاعها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن على ميلود محمد رئيس مكتب الخدمات الضمانية جالو وأعضاء لجنة المعاشات الملغية استلامهم لصك بقيمة ” 30.130 ” ثلاثون ألف ومائة وثلاثون دينار، من المواطن “أحميدي عبد الرحيم محمد” .

رئيس مكتب الخدمات الضمانية جالو أوضح أن هي القيمة عبارة عن مبلغ معاش صرفت بدون وجه حق تم استرجاعها من قبل الوكيل عن هذا المعاش.

وتقدم رئيس المكتب الخدمات الضمانية بالشكر والتقدير للمواطن الوكيل عن هذا المعاش .